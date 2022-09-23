Представители Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали более 200 боевиков украинского подразделения "Чайка" и батальонов "Скиф"*, "Днепр"* и "Гепард"*. По данным ведомства, военные находились в районе Запорожья.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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