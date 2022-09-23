МО: ВКС России уничтожили свыше 200 украинских боевиков в районе Запорожья

Представители Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали более 200 боевиков украинского подразделения "Чайка" и батальонов "Скиф"*, "Днепр"* и "Гепард"*. По данным ведомства, военные находились в районе Запорожья.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.