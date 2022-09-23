Частичная мобилизация не коснётся российских студентов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что учащиеся высших учебных заведений, а также колледжей, техникумов и училищ не будут призваны.
"В настоящее время, кто обучается, в отношении них ограничений никаких не принято. Они не подпадают. Все не подпадают", — отметил Швыткин в беседе с URA.RU.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в зоне спецоперации нужны здоровые и боеспособные кадры, поэтому медкомиссию пройдут не все мобилизованные.
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