Депутат Госдумы Швыткин: студенты не подпадают под частичную мобилизацию

Частичная мобилизация не коснётся российских студентов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что учащиеся высших учебных заведений, а также колледжей, техникумов и училищ не будут призваны.

"В настоящее время, кто обучается, в отношении них ограничений никаких не принято. Они не подпадают. Все не подпадают", — отметил Швыткин в беседе с URA.RU.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в зоне спецоперации нужны здоровые и боеспособные кадры, поэтому медкомиссию пройдут не все мобилизованные.