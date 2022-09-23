Депутат ГД РФ Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему хочет отправиться в зону спецоперации на Украине, о чём сообщил пресс-службе "Единой России". Ранее он подал заявление о мобилизации в ряды ВС РФ секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку.

Милонов объяснил своё желание участвовать в СВО войной Запада против "нас, нашего будущего, против наших детей". Депутат сравнил спецоперацию с народной войной.

"Я сам отец шестерых. И если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода. Никто не может, не имеет права сегодня вычеркнуть себя из нашего народа. Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве", — сказал Милонов.

Депутат привёл пример своих знакомых, которые добровольно отправились в зону спецоперации. По его словам, сейчас они работают рядовыми стрелками, радистами и артиллеристами.