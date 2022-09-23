Турчак рассмотрел заявления депутатов Госдумы РФ о добровольной отправке на СВО

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о рассмотрении заявлений четырёх депутатов Госдумы с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Добровольцами стали председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения "Единой России" Сергей Сокол.

Турчак отметил, что Хубезов, Саблин, Милонов с первых дней работают в Донбассе.

"Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским", — написал политик.

По мнению политика, частичная мобилизация — необходимая мера, которая способствует защите России, её граждан и суверенитета.