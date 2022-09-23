Кедми заявил, что мобилизованные россияне не будут отправлены на фронт

Военно-политический эксперт Яков Кедми отметил, что все мобилизованные граждане прежде всего будут контролировать освобождённые регионы. По его мнению, резервистов не пошлют на фронт сразу после прибытия.

Кедми также подчеркнул, что 300 тысяч резервистов займут те места, где наблюдается нехватка военнослужащих.

"Они не идут воевать! Они идут заменить тех солдат-контрактников, которые готовы и обучены, чтобы те пошли. Они их заменят на второй-третьей линии обороны, на традиционной российской территории плюс будут исполнять те территориальные функции, которые до этого исполняли контрактники", — объяснил политолог в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".