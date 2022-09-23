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Ходарёнок: нормальных вариантов перегруппировки ВСУ под Артёмовском нет

Силовые структуры

Оставление Артёмовска будет сильнейшим ударом для националистического формирования, а поправить положение ВСУ уже не смогут.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

По его словам, подрыв ВСУ последнего моста должен задержать наступление российской армии.

"Будут взрывать и дальше, но дальше отступать практически некуда", — подчеркнул изданию "Военное дело" аналитик.

Он отметил, что после оставления Артёмовска Вооружённые силы Украины уже вряд ли оправятся. Что касается русских войск, то на пути союзных сил после этого города остаётся лишь Дружковка, но её проще взять по ходу движения, с востока, убеждён Ходарёнок.

Эксперт, перебрав в уме все варианты перегруппировки бандеровцев в данном районе, не нашел ни одного пригодного варианта.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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