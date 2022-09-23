Генерал ВС РФ: армия Украины готовится к дальнейшим наступлениям

Пока ещё численный перевес ВСУ боевики киевского режима планируют использовать для продвижения на фронте.

Об этом сообщил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший замкомандующего Группой ВС РФ в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Он отмечает, что националисты киевской власти продолжают обстреливать территорию РФ и районы, где располагаются союзные силы.

"У украинских войск пока имеется численный перевес в живой силе, и они, оснащённые западным оружием, готовятся к дальнейшим наступательным действиям. Остановить их, конечно, смогут новые части и соединения, которые будут сформированы в ходе частичной мобилизации", — цитирует генерала "Независимая газета".

Он подчеркнул, что, по всей вероятности, резервистов группами будут отправлять в "учебки". И уже в учебных центрах бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации, вспомнят и усовершенствуют свои боевые навыки.

"Таких военно-учебных объектов по всей РФ в военных округах и на Северном флоте предостаточно", — подытожил Неткачев.