Украинский эксперт Жданов: ВСУ исчерпали свой ресурс в плане наступления

Вооружённые силы Украины (ВСУ) исчерпали свой ресурс в плане наступления. Сейчас идёт откат назад, в связи с чем в обществе возникает много вопросов. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

ВСУ накопили резерв и выполнили задачу, а сейчас идёт следующее накопление резервов, естественно, фронт откатывается в позиционные боевые действия, пояснил он в интервью на YouTube-канале.

По его словам, ситуация получается "тяни-толкай", когда ВСУ берут какой-то населённый пункт, а затем его оставляют, но зато продвигаются в других направлениях.

Хотя есть и неудачные атаки, а российские военные продолжают усиливать группировку на правом берегу Днепра, добавил аналитик.

По его мнению, теперь всё будет зависеть от западных поставок вооружений, заключил эксперт.

Ранее ветеран разведки США Скотт Риттер заявил, что Россия уже дважды выиграла на Украине.