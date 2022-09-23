Ветеран разведки США Риттер: Россия на Украине выиграла уже дважды

Действия России на Украине можно назвать потрясающими. Она не только разгромила Вооружённые силы Украины (ВСУ), но и демилитаризовала НАТО. Такое мнение высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью норвежскому профессору Гленну Дизену.

Эксперт отметил, что Россия уничтожила арсенал ВСУ ещё до того, как Запад начал накачивать Киев оружием. Это тысячи танков, артиллерийских орудий и сотни самолётов.

Риттер считает, что российская армия способна уничтожить и то оружие, что было у НАТО, которое себя опустошило, предоставив значительную часть техники армии Украины.

По мнению разведчика, Россия выиграла уже дважды: разгромила изначальную армию Украины, а сейчас побеждает новые ВСУ с натовским оружием.

"И теперь некоторые страны НАТО вообще перестали отправлять Киеву оружие, им нечего предоставлять. Получается, что Россия демилитаризовала НАТО", — заключил Риттер.