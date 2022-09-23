Действия России на Украине можно назвать потрясающими. Она не только разгромила Вооружённые силы Украины (ВСУ), но и демилитаризовала НАТО. Такое мнение высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью норвежскому профессору Гленну Дизену.
Эксперт отметил, что Россия уничтожила арсенал ВСУ ещё до того, как Запад начал накачивать Киев оружием. Это тысячи танков, артиллерийских орудий и сотни самолётов.
Риттер считает, что российская армия способна уничтожить и то оружие, что было у НАТО, которое себя опустошило, предоставив значительную часть техники армии Украины.
По мнению разведчика, Россия выиграла уже дважды: разгромила изначальную армию Украины, а сейчас побеждает новые ВСУ с натовским оружием.
"И теперь некоторые страны НАТО вообще перестали отправлять Киеву оружие, им нечего предоставлять. Получается, что Россия демилитаризовала НАТО", — заключил Риттер.
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