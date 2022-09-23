В Одессе звучит воздушная тревога: на город снова летят "Шахиды"

В Одессе снова ревут сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские источники в пятницу вечером.

В местных соцсетях пишут, что на город вновь летят "Шахиды" — иранские-беспилотные летательные аппараты "Shahed-136" (Герань-2"), которые используются сейчас активно армией России.

Сегодня днём два таких дрона-камикадзе уже нанесли удар по району порта Одессы. В результате поражена цель в районе морского порта — уничтожен объект военной инфраструктуры. ПВО не смогла отразить атаку.

Сообщалось также, что беспилотников было три, один из них якобы удалось сбить. При этом огонь по дронам вели даже из автоматов.