В Одессе снова ревут сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские источники в пятницу вечером.
В местных соцсетях пишут, что на город вновь летят "Шахиды" — иранские-беспилотные летательные аппараты "Shahed-136" (Герань-2"), которые используются сейчас активно армией России.
Сегодня днём два таких дрона-камикадзе уже нанесли удар по району порта Одессы. В результате поражена цель в районе морского порта — уничтожен объект военной инфраструктуры. ПВО не смогла отразить атаку.
Сообщалось также, что беспилотников было три, один из них якобы удалось сбить. При этом огонь по дронам вели даже из автоматов.
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