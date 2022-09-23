Оперативное командование "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтвердило удар дронов-камикадзе по объектам в Одессе.
Заявляется, что два дрона разрушили административное здание в зоне морского порта. В результате удара возник пожар, который сейчас тушат спасатели. Видео горящего здания публикуют местные паблики.
Также в украинском Минобороны утверждают, что ещё один беспилотник (дрон иранского производства "Шахид-136") был сбит над морем силами ПВО.
Ранее сообщалось, что летящий над Одессой дрон-камикадзе пытались сбить из автоматов, однако он благополучно добрался до места назначения.
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