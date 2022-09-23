Президент Польши Дуда: США могут применить тактическое ядерное оружие против РФ

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся на саммите ООН в Нью-Йорке, сделал громкое заявление для СМИ. Он утверждает, что Соединённые Штаты достаточно настороженно относятся к "ядерным угрозам" России, но они могут ответить: "кнопки запуска ракет с ядерными зарядами" у Вашингтона тоже есть, передаёт Polsat News.

"Соединенные Штаты являются большим ядерным государством, крупнейшим военным государством в мире, и то, что Соединенные Штаты воспринимают эту российскую угрозу серьёзно, также представляет угрозу для России. Если Россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерного оружия и сегодня защищающего свою территорию, используя лишь обычное оружие, если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, Россию может ожидать ответ", — цитирует президента Polsat News.

Глава Польши уверен, если бы в Москве пошли на такой "безумный шаг", применив ядерное оружие, то Россия перестала бы существовать для всего демократического мира.