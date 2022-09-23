Песков: сообщения об увеличении числа мобилизуемых — ложь

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об увеличении численности призывников в рамках частичной мобилизации.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о привлечении резервистов в количестве якобы более одного миллиона человек.

"Это все — фейки", — отметил Песков.