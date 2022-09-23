Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об увеличении численности призывников в рамках частичной мобилизации.
Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о привлечении резервистов в количестве якобы более одного миллиона человек.
"Это все — фейки", — отметил Песков.
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