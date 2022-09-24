ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов

Армия России после ремонта опробовала для вскрытия украинских военных объектов самолет-разведчик Ту-214Р. Об этом сообщил информированный источник изданию РИА Новости.

После завершения текущего ремонта был применён один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р, заявил собеседник агентства.

По его словам, этот самолёт способен выявлять и оперативно передавать координаты и тип военных объектов различного класса на наземные командные пункты. Речь, в том числе, идёт о радиолокационных станциях, узлах связи, командных пунктах, колоннах военной техники и других объектах.

Добавим, на вооружении российской армии, согласно открытым данным, находятся два самолёта-разведчика Ту-214Р. Как минимум один из них принимал участие в операции в Сирии.