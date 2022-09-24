Армия России после ремонта опробовала для вскрытия украинских военных объектов самолет-разведчик Ту-214Р. Об этом сообщил информированный источник изданию РИА Новости.
После завершения текущего ремонта был применён один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р, заявил собеседник агентства.
По его словам, этот самолёт способен выявлять и оперативно передавать координаты и тип военных объектов различного класса на наземные командные пункты. Речь, в том числе, идёт о радиолокационных станциях, узлах связи, командных пунктах, колоннах военной техники и других объектах.
Добавим, на вооружении российской армии, согласно открытым данным, находятся два самолёта-разведчика Ту-214Р. Как минимум один из них принимал участие в операции в Сирии.
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