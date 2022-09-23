Сегодняшний массовый налёт на Одессу дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136") — это, конечно, только "проба пера". Такое мнение высказал военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.
Он отметил, что операторам дронов нужно научиться, а тренировки в боевых условиях это лучшее, что может быть.
По мнению репортёра, следующий этап, как подсказывает логика, будет заключаться в настоящей боевой работе, то есть в уничтожении с помощью беспилотников объектов ПВО, артиллерии и артиллерийских расчётов, в том числе САУ и РСЗО "Хаймарс". Смогут они уничтожать и тыловые колонны с личным составом, боеприпасами и топливом, считает журналист.
Однако для того, чтобы эффект от применения дронов был действенным, их количество на фронте должно исчисляться тысячами.
"Думаю, что производителям "Герани" и прочих боевых цветов, данная задача по силам, как и российскому бюджету", — заключил военкор.
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