Военкор: налёт на Одессу иранских дронов-камикадзе — "проба пера"

Сегодняшний массовый налёт на Одессу дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136") — это, конечно, только "проба пера". Такое мнение высказал военный корреспондент, автор Telegram-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский.

Он отметил, что операторам дронов нужно научиться, а тренировки в боевых условиях это лучшее, что может быть.

По мнению репортёра, следующий этап, как подсказывает логика, будет заключаться в настоящей боевой работе, то есть в уничтожении с помощью беспилотников объектов ПВО, артиллерии и артиллерийских расчётов, в том числе САУ и РСЗО "Хаймарс". Смогут они уничтожать и тыловые колонны с личным составом, боеприпасами и топливом, считает журналист.

Однако для того, чтобы эффект от применения дронов был действенным, их количество на фронте должно исчисляться тысячами.

"Думаю, что производителям "Герани" и прочих боевых цветов, данная задача по силам, как и российскому бюджету", — заключил военкор.