Рогов: США придумали для ВСУ самоубийственный план атаки через Днепр

Военные США разработали для Вооружённых сил Украины (ВСУ) стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет для них "самоубийством". Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он считает, что американцы подталкивают Генштаб ВСУ, к тому, чтобы они реализовали разработанную ими стратегию. Но то, что это самоубийство, украинские военные прекрасно понимают, заявил Рогов в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, речь идёт о форсировании реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Для Киева такая тактика закончится тысячами смертей, именно поэтому уже сейчас ВСУ всячески пытаются от этого отойти, заключил политик.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе Пологов обнаружили украинских диверсантов.