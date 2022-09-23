Глава ВГА Запорожской области: в районе Пологов обнаружили диверсантов

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об активности украинских диверсантов в районе Пологов. Злоумышленники в форме сотрудников Росгвардии атаковали машину, сказал чиновник.

"Сейчас диверсанты выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения", — отметил Балицкий.