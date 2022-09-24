Подоляка: из Харькова идут огромные колонны ВСУ для "последнего штурма" Лимана

Украинские боевики продолжают попытки прорвать линию фронта под Красным Лиманом, но пока не могут похвастаться значительными результатами, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

По его словам, все атаки противника были отбиты плотным заградительным огнём защитников населённого пункта. Одна из попыток прорыва в районе Новосёловки-Дробышево закончилась значительными потерями ВСУ.

Как пояснил эксперт, на этом хорошие новости заканчиваются.

"С утра со стороны Харькова на Изюм следуют огромные колонны всушного "воинства", которое, очевидно, кинут "на последний штурм" Лимана, максимум завтра", — сообщил Подоляка.

Он уверен, что киевский режим попытается изо всех сил взять город, чтобы "подсластить пилюлю политического поражения в связи с проведением Россией референдумов".

"А потому стойкости нашим ребятам. Похоже завтра будет для Лимана судный день", — предположил специалист.

Раннее Рамзан Кадыров напомнил, что в российских силовых ведомствах служат пять миллионов человек, и даже половины из них хватит, чтобы "снести любую западную армию".