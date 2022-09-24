Кадыров: в России 5 млн силовиков даже без мобилизации, они снесут любую армию

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к натовским кураторам киевского режима и напомнил, что даже без мобилизации в России достаточно силовиков, чтобы "снести любую западную армию".

"Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остаётся колоссальный штат сотрудников (силовых ведомств. - Прим. ред.)", - заявил он.

По словам Кадырова, в военных ведомствах и спецслужбах России служит 5 млн человек, находящихся в отличной физической форме и умеющих владеть оружием. Даже если половина из них отправится на фронт, НАТО и Западу будет нечего противопоставить такой мощи.

"Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию", - заверил чеченский лидер.

Ранее сообщалось, что военнообязанные мужчины в России не ждут повесток, а самостоятельно приходят в военкоматы.