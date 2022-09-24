В Министерстве обороны России проинформировали об отставке заместителя министра ведомства, генерала Дмитрий Булгаков в связи с переходом на другую работу.
Отмечается, что он отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что теперь его должность занял генерал-полковник Михаил Мезенцев, который был руководителем Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Ранее Минобороны РФ решило не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с определёнными специальностями, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и российской финансовой системы.
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