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Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мезенцева

Силовые структуры

В Министерстве обороны России проинформировали об отставке заместителя министра ведомства, генерала Дмитрий Булгаков в связи с переходом на другую работу.

Отмечается, что он отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что теперь его должность занял генерал-полковник Михаил Мезенцев, который был руководителем Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Ранее Минобороны РФ решило не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с определёнными специальностями, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и российской финансовой системы.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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