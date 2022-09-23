Минобороны РФ уточнило категории граждан, не подпадающих под мобилизацию

Минобороны РФ решило не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации россиян с определёнными специальностями, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и российской финансовой системы.

Так, в армию не будут призываться граждане, работающие в IT-компаниях и занимающиеся разработкой, развитием и внедрением информационных технологий. Также в эту категорию входят айтишники, которые обеспечивают работу информационной инфраструктуры.

Военная служба не коснётся работников российских операторов связи, которые обеспечивают работу сооружений связи и центров обработки данных.

От призыва освобождаются россияне, работающие в средствах массовой информации и организациях, которые обеспечивают "стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение".