Вооружённые силы Украины наносят удары по районам ДНР из орудий НАТО

С утра 24 сентября Вооружённые силы Украины наносят удары по Донецку. Огонь противника поразил Петровский, Киевский Калининский, Куйбышевский и Ворошиловский районы столицы Донецкой Народной Республики, пишет "Русская весна".

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что украинские военные выпустили 14 снарядов калибра 152 мм и 155 мм. После 9:15 ВСУ поразили населённый пункт Орловка в направлении Киевского района 10-ю снарядами калибра 155 мм.

Десятью минутами позже противник нанёс удар с позиций в селе Нетайлово по Куйбышевскому району. Местные жители сообщили об обстреле посёлков Октябрьский рудник и Путиловка.

Под ударами ВСУ находился также Ворошиловский район. Кулемзин сообщил о попадании снарядов в многоквартирный дом, находящийся в районе улиц Щорса и Розы Люксембург. Мэр призвал жителей оставаться в домах и не покидать их без острой нужды.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками теробороны мирного населения в Одессе.