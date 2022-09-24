В Одессе боевики теробороны стреляют по мирному населению

В Одессе несколько человек были ранены боевиками территориальной обороны, которые открыли беспорядочную стрельбу.

Палили теробороновцы по боевым беспилотникам иранского производства, уничтожавшим военные объекты националистического режима. Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на местных очевидцев.

"Возле Одесской киностудии женщина (Юлия Д.) получила ранение руки. Доставлена в больницу", — пишут Telegram-каналы Одессы.

Также сообщается, что на ул. Академической, 8 вследствие беспорядочного ведения огня для сбития боевого дрона, пуля, попав в окно, ранила одессита.

"Скажите спасибо ТРО", — подытожили местные паблики.

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