Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Соединённые Штаты должны ответить Москве, если будет принято решение о применении ядерного оружия.
"Другие ядерные государства должны очень решительно сказать, что как только Россия даже подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории — в этом случае — по территории Украины — будут быстрые ядерные удары в ответ, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России", — цитирует советника The Guardian.
Американский политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон осудил представителя Киева, увидев в его словах призыв к началу ядерной войны:
"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <…> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!"
Карлсон считает, что администрация президента США Джо Байдена должна сейчас надавить на Киев, чтобы урегулировать конфликт мирным путём.
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