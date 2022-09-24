Fox News: Карлсон раскритиковал Украину за угрозы ядерным оружием в адрес РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Соединённые Штаты должны ответить Москве, если будет принято решение о применении ядерного оружия.

"Другие ядерные государства должны очень решительно сказать, что как только Россия даже подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории — в этом случае — по территории Украины — будут быстрые ядерные удары в ответ, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России", — цитирует советника The Guardian.

Американский политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон осудил представителя Киева, увидев в его словах призыв к началу ядерной войны:

"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <…> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!"

Карлсон считает, что администрация президента США Джо Байдена должна сейчас надавить на Киев, чтобы урегулировать конфликт мирным путём.