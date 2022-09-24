Полковник Макгрегор: контрнаступление ВСУ — иллюзия того, что Украина держится

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении является лишь иллюзией. Успех украинской армии можно назвать скромным, заявил бывший старший советник министра обороны США и отставной полковник Дуглас Макгрегор. Однако Киев может воспользоваться этим "успехом", убедив Запад, что "Украина ещё держится", сообщил он в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

ВСУ понесли серьёзные потери при наступлении в Харьковской области, если сравнивать с потерями ВС РФ, именно поэтому Макгрегор называет их скромными:

"Те 2000 россиян, вероятно, понесли какие-то небольшие потери и отступили в целом в нормальном состоянии. А вот украинцам ради такого весьма скромного успеха пришлось принести в жертву, по разным оценкам, от 5000 до 10000 солдат ранеными и убитыми".

Что же касается территорий, которые противник вернул себе, то в процентном соотношении они оцениваются в 1%. Это возвращение не стоило таких потерь, уверен полковник.