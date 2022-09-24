Во Владивостоке мобилизованным гражданам выдали ржавые автоматы. Вице-спикер Московской городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев высказался по этому поводу в своём Telegram-канале.
Как выяснилось, из-за нарушения условий хранения выданное оружие повредилось. Граждане зафиксировали его на видео и распространили его по сети. В результате ржавые автоматы поменяли на новые.
"Они не стали терпеть наплевательского отношения к защитникам Родины и боевой подготовке, — заявил Медведев. — И сняли на видео этот ржавый хлам".
Журналист считает, это мобилизованные граждане — это настоящее гражданское общество, в котором каждый понимает всю ответственность за будущее страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иранский ударный беспилотный летающий аппарат "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы.