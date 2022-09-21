Путин: мобилизационные мероприятия в РФ начнутся 21 сентября

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и заявил, что все необходимые мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, 21 сентября. Глава государства поручил главам регионов помочь организовать работу.

"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать всё необходимое содействие в работе комиссариатов", — сказал Путин в своём обращении.