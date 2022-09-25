В Херсонской области обезвредили группу наводчиков, работавших на СБУ

Группа егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе была обезврежена в Херсонской области. Они оказались наводчиками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

Собеседник издания пояснил, что сотрудники заповедника занимались сбором и передачей данных о передвижении военных России по заданию СБУ.

Также они оборудовали схроны для хранения оружия и перевозили вооружённых диверсантов туда и обратно через Днепр.

По словам задержанного замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктора Таранова, он выполнял задания своего зятя, который является кадровым сотрудником СБУ.