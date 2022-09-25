Группа егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе была обезврежена в Херсонской области. Они оказались наводчиками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
Собеседник издания пояснил, что сотрудники заповедника занимались сбором и передачей данных о передвижении военных России по заданию СБУ.
Также они оборудовали схроны для хранения оружия и перевозили вооружённых диверсантов туда и обратно через Днепр.
По словам задержанного замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктора Таранова, он выполнял задания своего зятя, который является кадровым сотрудником СБУ.
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