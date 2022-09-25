Agence France-Presse: РФ может взорвать тактическую ядерную бомбу над Украиной

Аналитики французского информагентства France-Presse пришли к выводу, что Россия может применить в украинском конфликте тактические ядерные заряды.

Ядерный взрыв мощностью от 0,3 до 100 килотонн, произведённый над украинской территорией, создаст мощный электромагнитный импульс, который буквально сожжёт всё незащищенное электрическое оборудование на Украине, пишет издание "Русская Весна" со ссылкой на французских экспертов.

Авторы материала уточняют, что в таком случае в конфликт будут вынуждены вступить страны-члены НАТО.

Ранее стало известно, украинские боевики готовятся к "последнему штурму" Красного Лимана.