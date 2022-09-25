В воскресенье днём в Одессе снова звучат сирены воздушной тревоги. В местных пабликах сообщают, что на город опять летят дроны-камикадзе. Говорится о налёте 8 беспилотников, предположительно, иранского производства "Shahed-136".
Ранее сегодня утром не менее трёх дронов-камикадзе (некоторые источники утверждают, что их было четыре, один якобы удалось сбить) ударили по административным зданиям в Одессе.
Позже в соцсетях появилось и видео момента удара по штабу оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины.
Российский военкор, автор Telegram-канала, "Старше Эдды" предположил, что массированный налёт иранских беспилотников на Одессу — это только начало.
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