МО Украины подтвердило удары дронов-камикадзе по Одессе: три попадания

Появились первые официальные подробности утренних ударов по Одессе. Информацию о том, что город снова атаковали беспилотники, подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, сейчас идёт спасательная операция.

В оперативном командовании "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ) также сообщили, что это были дроны-камикадзе.

Зафиксировано три попадания по административному зданию в центре города, там идёт ликвидация пожара. При этом утверждается, что один из беспилотников был сбит.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что дроны ударили по зданию областной администрации и штабу командования "Юг".