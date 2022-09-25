Появились первые официальные подробности утренних ударов по Одессе. Информацию о том, что город снова атаковали беспилотники, подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, сейчас идёт спасательная операция.
В оперативном командовании "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ) также сообщили, что это были дроны-камикадзе.
Зафиксировано три попадания по административному зданию в центре города, там идёт ликвидация пожара. При этом утверждается, что один из беспилотников был сбит.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что дроны ударили по зданию областной администрации и штабу командования "Юг".
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