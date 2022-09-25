Киев призвал Запад нанести ядерный удар по территории России

Западные страны должны проявить решимость и незамедлительно нанести удар стратегическим вооружением по территории России, если ВКС РФ применит ядерное оружие на Украине, заявил Михаил Подоляк.

В Киеве окончательно осознали, что освобождённые от националистов территории навсегда уходят от Украины. Украинские боевики ранее пытались сорвать референдум обстрелом избирательных участков, а сейчас советник Офиса президента Украины призвал Запад к нанесению ядерного удара по территории России.

"Другие ядерные государства должны твердо заявить, что как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории — в данном случае по территории Украины — будут нанесены быстрые ответные удары, чтобы уничтожить стартовые площадки в РФ", — отметил он в интервью изданию Guardian.

Накануне президент России пообещал использовать "все имеющиеся средства" для защиты России и россиян.

"Это не блеф", — предупредил в Владимир Путин в своём обращении.