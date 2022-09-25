Западные страны должны проявить решимость и незамедлительно нанести удар стратегическим вооружением по территории России, если ВКС РФ применит ядерное оружие на Украине, заявил Михаил Подоляк.
В Киеве окончательно осознали, что освобождённые от националистов территории навсегда уходят от Украины. Украинские боевики ранее пытались сорвать референдум обстрелом избирательных участков, а сейчас советник Офиса президента Украины призвал Запад к нанесению ядерного удара по территории России.
"Другие ядерные государства должны твердо заявить, что как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории — в данном случае по территории Украины — будут нанесены быстрые ответные удары, чтобы уничтожить стартовые площадки в РФ", — отметил он в интервью изданию Guardian.
Накануне президент России пообещал использовать "все имеющиеся средства" для защиты России и россиян.
"Это не блеф", — предупредил в Владимир Путин в своём обращении.
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Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.