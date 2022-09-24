Киев атаковал избирательный участок в Запорожье, пытаясь уничтожить бюллетени

Украинские боевики обстреляли избирательный участок в Запорожской области, рассказал российский военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что атака произошла вечером, когда здание опустело, а значит целью были не люди, а результаты голосования.

"Только вчера они кричали, что им всё равно на референдумы, так как они якобы нелегитимны. И вот на тебе", — отметил эксперт.

ВСУ выпустили шесть снарядов из американской гаубицы М777, что Рожин посчитал довольно символичным.

"Результаты выборов в другой стране пытаются уничтожить американской демократической гаубицей. Впрочем, ничего нового", — резюмировал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал референдум исторической вехой и кульминацией непростого пути.