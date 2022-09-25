На фоне постоянных атак дронов иранского производства в тылу Вооружённых сил Украины (ВСУ) ситуацию прокомментировала глава Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По её словам, дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения.
Она заметила, что сейчас украинские военные изучают тактику российской армии в использовании этого оружия, и пообещала, что "боевые уловки" удастся разгадать.
"Тактико-технические характеристики ещё не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех", — заявила Гуменюк в эфире телемарафона.
Она также считает, что российские военные могут запускать дроны не во все регионы из-за ограниченной дальности полета.
Ранее сегодня появилась информация о массированной атаке иранских беспилотников на Одессу.
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