В МО Украины пообещали разгадать тактику ВС РФ при атаках иранскими дронами

На фоне постоянных атак дронов иранского производства в тылу Вооружённых сил Украины (ВСУ) ситуацию прокомментировала глава Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По её словам, дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения.

Она заметила, что сейчас украинские военные изучают тактику российской армии в использовании этого оружия, и пообещала, что "боевые уловки" удастся разгадать.

"Тактико-технические характеристики ещё не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех", — заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

Она также считает, что российские военные могут запускать дроны не во все регионы из-за ограниченной дальности полета.

Ранее сегодня появилась информация о массированной атаке иранских беспилотников на Одессу.