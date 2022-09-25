Кадыров об уклонистах от мобилизации: Не вправе назвать себя мужчинами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что граждане РФ, не желающие принимать участие в спецоперации на Украине, не имеют права называться мужчинами.

Глава Чеченкой республики убеждён, что те, кто пытается скрыться от призыва, не обладают качествами, достойными настоящего мужчины.

"Все чаще думаю о бегущих уклонистах. В праве ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!" — сказал Кадыров.

Особенно удивили чеченского лидера уклонисты с Кавказа.

"Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?" — задал вопрос своим землякам глава Чечни.

Ранее Кадыров напомнил, что в России 5 млн силовиков, которые даже без мобилизации снесут любую армию.