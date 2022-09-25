После проведения референдумов Украине, разумеется, прежних границ не видать. Возмущение Запада тут никого в РФ не волнует.
Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
По его словам, ЕС и США не поняли, во что ввязались. Им сегодня грозит совсем иная опасность, а РФ при этом будет лишь наблюдать.
Сторонники глобализации скоро получат гораздо больше, чем хотели. Через Турцию в Грецию, а потом и на цивилизованные страны двинутся сотни тысяч мигрантов. Если в Греции на улицу выйдет тяжёлая техника или греки начнут всерьёз противостоять Турции на Кипре, то Анкаре есть чем ответить. И если сцепятся две страны НАТО, то в конфликт никто не вмешается, пишет "МК".
"Сегодня сами США расколоты, как никогда прежде и уровень жизни у них хоть и падает, на порядок превосходит всё то, что способны дать своим жителям страны Латинской Америки и Карибского бассейна", — отметил эксперт.
И объяснить мигрантам из Мексики, что им необходимо умирать с голоду, но не рваться за американской мечтой, не выйдет, подытожил Сатановский.
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Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.