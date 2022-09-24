Стрелков: несогласных с референдумом присоединим принудительно!

Многие задаются вопросом, почему референдум о присоединении Запорожской области проходит в условиях, когда сам главный город остается под контролем киевского режима.

На вопрос, стоит ли присоединять к РФ всю Запорожскую область, без мнения самих запорожцев, ответил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Вопрос закрою так: разве стоило в 1945 году освобождать Германию, раз все немцы были против? А против было 90 процентов. До свидания", — отметил ополченец.

По его словам, русофобское, нацистское государство, нацеленное на уничтожение России, необходимо ликвидировать — желают того жители Запорожской, Николаевской, Одесской, Тернопольской областей, или не желают.

"Или мы вас, или вы нас. Я предпочитаю, чтобы мы вас", — подытожил Стрелков.