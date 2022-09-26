Беспилотники-камикадзе ВС РФ ночью 26 сентября ударили по штабам, складам и местам расположения личного состава украинских боевиков в Одессе.
Атака была вновь произведена с помощью иранских БПЛА, которые в российских войсках получили наименование "Герань-2", рассказал военный эксперт Сергей Колясников.
"В Одессе взрывы, столбы дыма и зарево над горизонтом", — добавил он.
По сообщению местных источников, вблизи от Одессы горит склад боеприпасов, слышны множественные взрывы. Как пишут одесские Telegram-каналы, атакующие беспилотники пытались сбить из стрелкового оружия солдаты ВСУ, но затея провалилась.
Ранее французские аналитики предположили, что Россия может взорвать тактическую ядерную бомбу над Украиной.
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