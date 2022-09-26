Ульянов: Киев уже пожалел о согласии на постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев уже пожалел о согласии на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной станции.

Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Австрии Михаила Ульянова.

По его словам, за постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС высказались и Москва, и Киев. Причём сделали это почти одновременно, отметил Ульянов.

"Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели", — прокомментировал он.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, тоже выступивший на заседании, отметил, что, по оценкам аналитиков, немедленной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но данная ситуация может поменяться в любой момент.

Российский представитель подчеркнул, что для безопасного визита международной делегации на атомный объект Киев должен немедленно прекратить обстреливать ЗАЭС и гарантировать безопасность членов МАГАТЭ.