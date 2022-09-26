Киев уже пожалел о согласии на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской атомной станции.
Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Австрии Михаила Ульянова.
По его словам, за постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС высказались и Москва, и Киев. Причём сделали это почти одновременно, отметил Ульянов.
"Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели", — прокомментировал он.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, тоже выступивший на заседании, отметил, что, по оценкам аналитиков, немедленной угрозы для ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но данная ситуация может поменяться в любой момент.
Российский представитель подчеркнул, что для безопасного визита международной делегации на атомный объект Киев должен немедленно прекратить обстреливать ЗАЭС и гарантировать безопасность членов МАГАТЭ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.