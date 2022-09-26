Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу людям призывного возраста

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что российским властям стоит запретить гражданам, которые находятся в призывном возрасте, покидать территорию страны.

"В текущей ситуации нужно ограничить выезд за границу", — подчеркнул сенатор, слова которого приводит РИА Новости.

При этом член СФ отметил, что запрет можно отменить в случае проблем со здоровьем и при наличии отсрочки.

Ранее сообщалось, что Грузия в скором времени закроет границу для россиян, которые пытаются избежать частичной мобилизации в РФ.