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ВСУ пытаются продвинуться к северу от Купянска для прорыва фронта в Осколе

Силовые структуры

Военный обозреватель Борис Рожин сообщил оперативные данные по ситуации на Харьковском направлении. Информацию он опубликовал в своём авторском блоге Colonel Cassad.

По его словам, армия противника старается продвигаться к северу от Купянска. Она делает попытки прорыва фронта в селе Оскол в Изюмском районе Харьковской области Украины. ВСУ угрожают окружением Красного Лимана, чтобы заставить российскую армию отойти от него, а также посёлка Дробышево и города Ямполь.

Эксперт отметил, что по мере насыщения украинской армии личным составом, она будет вынуждена перейти к обороне. ВС РФ отбивают атаки, но стороне противника поступает подкрепление. Сейчас союзные силы ВС РФ и НМ ДНР делают упор на удержании ключевых позиций и стабилизации фронта, чтобы перейти к контрнаступлению в ноябре-декабре.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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