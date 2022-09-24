Российские войска начали движение на Харьковском направлении в сторону ВСУ

Сразу несколько военных корреспондентов сообщают о движении ВС РФ в сторону противника на Харьковском направлении. Российские войска активизируются в районе Купянска, сообщает "Военное обозрение". Именно там киевские силовики могут планировать наступление по завершению референдумов.

Министерство обороны информирует о потерях ВСУ в рядах 14-й и 92-й механизированных бригад. Предшествовала наступлению противника работа артиллерии.

В тылу украинская армия также несёт потери, сообщает источник. Более 200 националистов было ликвидировано лётчиками ВКС РФ в Николаевской области. Также Минобороны сообщает о попытке наступления ВСУ близ села Берестье. Атака успешно отбита: 48 человек личного состава ликвидировано, порядка 20 единиц бронетехники уничтожено.