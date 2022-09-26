ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области

Серия ударов нанесена по объектам в Харькове и Харьковской области, где ВСУ удалось взять под контроль ряд населённых пунктов в ходе контрнаступления.

В Харькове поражены объекты, используемые противником для ротации и доукомплектования подразделений, участвовавших в боях за Купянск и Красный Лиман. Над городом видны столбы дыма.

В настоящее время боевые действия развернулись в Харьковской области и в северной части ДНР, куда ВСУ пытаются подтянуть тяжёлую технику, поставленную западными странами. Личный состав и вооружение противника уничтожаются боевой авиацией РФ, пишет "Военное обозрение".