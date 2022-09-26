Аксёнов: спецоперация на Украине скоро превратится в контртеррористическую

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что спецоперация на Украине превратится в контртеррористическую после окончания референдумов о присоединении к России, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю", — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Ранее он сказал, что крымчане, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, получат единоразово по двести тысяч рублей и земельные участки в Крыму.