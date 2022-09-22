Аксёнов: мобилизованные крымчане получат единоразово по 200 тысяч рублей

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что крымчане, которые будут призваны на службу из-за частичной мобилизации, получат по двести тысяч рублей единоразовой помощи.

"Мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках", — отметил он.