Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что крымчане, которые будут призваны на службу из-за частичной мобилизации, получат по двести тысяч рублей единоразовой помощи.
"Мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках", — отметил он.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.