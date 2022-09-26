Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР нанесли удар по позициям ВСУ в Первомайском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают атаку позиций ВСУ. Российская пехота продвигается вперёд и делает всё возможное, чтобы отбросить противника. Артиллеристы 11 полка НМ Донецкой Народной Республики нанесли огневое поражение по БМП в Первомайском, заблокировав возможности продвижения ВСУ к Донецку и подвоза подкрепления.

В Telegram-канале Народной милиции ДНР опубликован видеоролик, на котором видна работа союзных сил. ВСУ пытались произвести попытку контратаки. В результате удара артиллеристов полка БПЛА подбитая боевая машина ВСУ покинула позиции.

"Работа ведётся с разным ракурсом 2-3 "птицами". Каждая "птица" ответственна за свою полосу. Идёт непрерывное наблюдение", — комментируют бойцы НМ ДНР.