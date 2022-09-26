Генштаб ВСУ: союзные силы ВС РФ и ДНР освобождают Донбасс и наносят удары БПЛА

Союзные силы ВС РФ и ДНР продолжают освобождение Донбасса. Согласно сводке Генштаба ВСУ со"свежей" информацией на 26 сентября, российская армия производит штурмовые действия возле населённых пунктов. Среди них Спорное, Соледар, Майорск, Артёмовск, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Вооружёнными силами РФ нанесены 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершено свыше 83 обстрелов из РСЗО по объектам на Украине. Армия России использовала 4 дронов для огневого поражения. Продолжается вестись воздушная разведка с помощью БПЛА.