ВС РФ и НМ ДНР уничтожили позиции ВСУ с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"

ВС РФ и НМ ДНР продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Украине. Союзные силы нанесли ракетный удар по позициям противника в Николаевской области с применением тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", пишет "Военное обозрение".

В результате удара прямой наводкой ТОС-1А ликвидирован личный состав украинской армии и боеприпасы.

Ранее сообщалось об уничтожении крупного склада с вооружением ВСУ. Очередной ракетный удар был нанесён в городе Славянске, который находится на оккупированной киевским режимом территории ДНР. После попадания по объекту произошла детонация.