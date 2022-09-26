ВС РФ и НМ ДНР продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Украине. Союзные силы нанесли ракетный удар по позициям противника в Николаевской области с применением тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", пишет "Военное обозрение".
В результате удара прямой наводкой ТОС-1А ликвидирован личный состав украинской армии и боеприпасы.
Ранее сообщалось об уничтожении крупного склада с вооружением ВСУ. Очередной ракетный удар был нанесён в городе Славянске, который находится на оккупированной киевским режимом территории ДНР. После попадания по объекту произошла детонация.
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