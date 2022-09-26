В Славянске армия России продолжает уничтожать военную инфраструктуру украинского националистического режима.
Ракетным ударом, сегодня, 26 сентября, был уничтожен очередной военный объект бандеровцев. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко у себя в аккаунте мессенджера.
После этого военкор уточнил, что в городе прозвучало еще несколько взрывов.
"Ещё прилёты по Славянску. Удары наносятся по военным объектам нацистов", — в частности пишет в Telegram-канале Руденко.
Напомним, в Херсонской области ранее была уничтожена колонна натовской техники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.