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В Славянске был уничтожен военный объект боевиков ВСУ

Силовые структуры

В Славянске армия России продолжает уничтожать военную инфраструктуру украинского националистического режима.

Ракетным ударом, сегодня, 26 сентября, был уничтожен очередной военный объект бандеровцев. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко у себя в аккаунте мессенджера.

После этого военкор уточнил, что в городе прозвучало еще несколько взрывов.

"Ещё прилёты по Славянску. Удары наносятся по военным объектам нацистов", — в частности пишет в Telegram-канале Руденко.

Напомним, в Херсонской области ранее была уничтожена колонна натовской техники.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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