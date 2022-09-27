ВСУ вновь промахнулись американской "противорадарной" ракетой AGM-88

Украинские боевики так и не смогли освоить некоторые виды западного вооружения. Вторая за неделю "противорадарная" ракета AGM-88 HARM, выпущенная ВСУ, не достигла своей цели.

Источники в Краматорске сообщили, что на территории ДНР, которая сейчас находится под контролем Киева, упали остатки американского боеприпаса. Ракету, предназначенную для уничтожения радаров и комплексов ПВО, в Киеве называли чудо-оружием и возлагали на неё большие надежды.

Как предполагают военные эксперты, украинские лётчики запустили AGM-88 с предельной дистанции, но боеприпас просто не смог пролететь обещанный производителем километраж. Также специалисты допускают, что в ВСУ решили снизить чувствительность головки самонаведения, опасаясь ложных целей.

Тем временем союзники продолжают успешно громить штабы, склады и места расположения личного состава украинских боевиков в Одессе с помощью дронов-камикадзе.